Уточка как символ борьбы с авторитаризмом. Почему жители Таиланда недовольны правительством и королем
Уточка как символ борьбы с авторитаризмом. Почему жители Таиланда недовольны правительством и королем
С февраля 2020 протестующие в Таиланде требуют реформы монархии. Но неприкосновенность и безоговорочное почитание короля зафиксированы в конституции, а суд отказался вносить в нее поправки.
Во главе протестов - студенты, которые требуют реформы монархии и отставки премьер-министра, который пришел к власти в результате военного переворота и усилил влияние военных в сенате.
Чем недовольны жители Таиланда и почему они протестуют так долго - в видео Русской службы Би-би-си.