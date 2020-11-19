Уточка как символ борьбы с авторитаризмом. Почему жители Таиланда недовольны правительством и королем

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Уточка как символ борьбы с авторитаризмом. Почему жители Таиланда недовольны правительством и королем

С февраля 2020 протестующие в Таиланде требуют реформы монархии. Но неприкосновенность и безоговорочное почитание короля зафиксированы в конституции, а суд отказался вносить в нее поправки.

Во главе протестов - студенты, которые требуют реформы монархии и отставки премьер-министра, который пришел к власти в результате военного переворота и усилил влияние военных в сенате.