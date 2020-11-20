Аплодисменты и белые и красные цветы. Тысячи белорусов простились с Романом Бондаренко

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Аплодисменты и белые и красные цветы. Тысячи белорусов простились с Романом Бондаренко

В Минске похоронили 31-летнего Романа Бондаренко, который умер после задержания людьми в штатском на "Площади перемен" в Минске. Несмотря на то, что проститься с Бондаренко собрались тысячи человек, президент Лукашенко заявил, что собрать людей не получилось, потому что отказалась семья.

Следственный комитет после смерти Бондаренко заявил, что в его крови был алкоголь. Но медики опровергли эту информацию и предоставили журналистам подтверждающие документы с анализами погибшего. Вскоре Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о разглашении врачебной тайны. Врач и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, которая работала над материалом о погибшем, задержаны и находятся в сизо КГБ.