Пропавшие девушки Канады. Документальный фильм Би-би-си

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У Канады есть зловещая тайна. В последние три десятка лет здесь были убиты или бесследно исчезли несколько тысяч женщин из коренных народов, большинству из которых не было и 30 лет. Многих девушек в последний раз видели «голосующими» на дороге, которую здесь прозвали "Шоссе слёз".

Стейси Дули отправляется в Канаду, чтобы расследовать, действительно ли в этой богатой и развитой стране полицейские довольно халатно относятся к делам, в которых жертвами становятся представители коренных народов. Задавая вопросы родственниками пропавших девушек, офицерам полиции, чиновникам и рядовым канадцам, Стейси обнаруживает, что в судьбе почти каждой из пропавших женщин повторяется замкнутый круг причин и следствий - отсутствие социальной поддержки, недостаток образования, порочный образ жизни, осуждение общества и системный расизм в полиции и госслужбах.