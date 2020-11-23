Дело сестер Хачатурян: как оно развивается и что о нем известно
Дело сестер Хачатурян: как оно развивается и что о нем известно
Уже больше двух лет вся Россия следит за историей трёх сестёр - Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.
Обвинение считает, что сёстры сговорились и убили Михаила Хачатуряна из корыстных мотивов. Сторона защиты настаивает, что действия девушек - необходимая самооборона.
Уже после гибели Хачатуряна сёстры признавались на допросах, что отец над ними издевался, бил, а также совершал сексуальное насилие. Как развивается это дело и что о нём известно - в видео Русской службы Би-би-си.
Все упомянутые в ролике лица считаются невиновными до вступления в силу приговора суда. Отражённые в мультипликации и тексте сведения основаны на данных предварительного расследования.