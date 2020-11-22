Коронавирус: какой ценой Китай вернулся к "нормальной" жизни

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Коронавирус: какой ценой Китай вернулся к "нормальной" жизни

Коммунистическая партия Китая десятилетиями разрабатывала систему слежки за населением в интернете и реальной жизни. В этой стране, все что вы делаете онлайн, привязано к вашему номеру удостоверения личности.

Когда в стране началась эпидемия коронавируса, правительство Китая стало использовать эту систему для борьбы с вирусом.