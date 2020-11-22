Коронавирус: какой ценой Китай вернулся к "нормальной" жизни
Коронавирус: какой ценой Китай вернулся к "нормальной" жизни
Коммунистическая партия Китая десятилетиями разрабатывала систему слежки за населением в интернете и реальной жизни. В этой стране, все что вы делаете онлайн, привязано к вашему номеру удостоверения личности.
Когда в стране началась эпидемия коронавируса, правительство Китая стало использовать эту систему для борьбы с вирусом.
Многие страны, например, Сингапур, Тайвань, Израиль, Иран и Россия попытались частично или целиком скопировать китайскую модель системы наблюдения. Эксперты опасаются, что дополнительные полномочия, которые государства получают в момент кризиса могут остаться в руках правительств и после пандемии Covid-19.