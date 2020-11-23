Поражение после первого срока: как президенты США покидали Белый дом, проиграв выборы?
Поражение после первого срока: как президенты США покидали Белый дом, проиграв выборы?
Дональд Трамп присоединяется к короткому списку президентов США, проигравших выборы, находясь уже в Белом доме.
Последний раз такое случалось в 1992 году, когда Билл Клинтон не дал Джорджу Бушу-старшему остаться на второй срок.
Восемь лет спустя действующий вице-президент Эл Гор потерпел поражение от другого Буша.
Два сотрудника президентских администраций, которые работали в Белом доме во время переходов власти, делятся своими воспоминаниями.
Видео Хлои Ким.