Поражение после первого срока: как президенты США покидали Белый дом, проиграв выборы?

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Поражение после первого срока: как президенты США покидали Белый дом, проиграв выборы?

Дональд Трамп присоединяется к короткому списку президентов США, проигравших выборы, находясь уже в Белом доме.

Последний раз такое случалось в 1992 году, когда Билл Клинтон не дал Джорджу Бушу-старшему остаться на второй срок.

Восемь лет спустя действующий вице-президент Эл Гор потерпел поражение от другого Буша.

Два сотрудника президентских администраций, которые работали в Белом доме во время переходов власти, делятся своими воспоминаниями.