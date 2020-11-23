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Гигантские очереди на Covid-тест в США

В преддверии Дня благодарения 26 ноября американцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди, чтобы сделать тест на коронавирус. Этот праздник принято отмечать с семьей, и многие надеются, что, сделав тест, они смогут обезопасить себя и близких.