Гигантские очереди на Covid-тест в США
Гигантские очереди на Covid-тест в США
В преддверии Дня благодарения 26 ноября американцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди, чтобы сделать тест на коронавирус. Этот праздник принято отмечать с семьей, и многие надеются, что, сделав тест, они смогут обезопасить себя и близких.
Эксперты считают, что это ложное чувство безопасности: симптомы коронавируса могут появиться в течение двух недель после заражения.
А отрицательный тест, полученный утром, не гарантирует, что человек не заболеет днем.