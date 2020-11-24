Подставные свидания и "отработка" представителей ЛГБТ в Беларуси: гомофобия в стране милицейского насилия

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подставные свидания и "отработка" представителей ЛГБТ в Беларуси: гомофобия в стране милицейского насилия

"Давай встретимся, чтобы заняться сексом". Такое сообщение Натан получил на сайте знакомств для геев. Как выяснилось во время встречи, писал ему сотрудник милиции белорусского Новополоцка. В рапорте сказано, что переписка велась "с целью выявления фактов педофилии и отработки представителей ЛГБТ-сообщества". Через 2 часа Натана задержали и обвинили в занятии проституцией.

Правозащитники из инициативной группы «Идентичность и право» говорят, что ситуация, когда сотрудники МВД приглашают геев на свидания под видом обычных пользователей сайтов знакомств, не единична.

По информации Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси, в 2019 году к ответственности за занятие проституцией привлекли около 100 мужчин. На запрос Би-би-си о том, как часто сотрудники МВД используют в своих операциях на сайты гей-знакомств, в ведомстве на момент публикации не ответили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз высказывался о своей неприязни к представителям ЛГБТ-сообщества. В индексе уважения к правам ЛГБТ+, который составляет Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), в 2020 году Беларусь заняла 44 место среди 49 стран Европы.