Поболтать у кулера на удаленке: как выглядит виртуальный офис будущего?

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Поболтать у кулера на удаленке: как выглядит виртуальный офис будущего?

Пока многие офисы закрыты из-за Covid-19, многим не хватает общения на рабочем месте. Его предлагают заменить взаимодействием с коллегами в виртуальном офисе.

Там можно отдохнуть на диване или даже сыграть в покер с коллегами. Разработкой виртуальной среды для работников занимается компания Gather и другие.