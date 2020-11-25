Поболтать у кулера на удаленке: как выглядит виртуальный офис будущего?
Поболтать у кулера на удаленке: как выглядит виртуальный офис будущего?
Пока многие офисы закрыты из-за Covid-19, многим не хватает общения на рабочем месте. Его предлагают заменить взаимодействием с коллегами в виртуальном офисе.
Там можно отдохнуть на диване или даже сыграть в покер с коллегами. Разработкой виртуальной среды для работников занимается компания Gather и другие.
В будущем посетить офис будет можно просто надев шлем или очки виртуальной реальности, но пока это слишком дорогостоящая технология.