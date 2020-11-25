Как помочь человеку, застрявшему на эскалаторе. Советы спасателя
"Спасательная операция" по вызволению маленькой девочки, застрявшей на эскалаторе в торговом центре в Сочи вызвала много обсуждений и споров в соцсетях - в первую очередь, о том, правильно ли поступил прохожие.
16 ноября в торгово-развлекательном центре "МореМолл" в Сочи двухлетняя девочка подошла к краю эскалатора, запнулась и упала, после чего ее рука попала в зазор между движущейся лентой и гребенкой эскалатора. На помощь ребенку пришли посетители ТЦ. Люди остановили эскалатор и стали прыгать на транспортной ленте, пытаясь отжать ее от гребенки. В итоге руку девочки освободили. По словам родителей, она "отделалась царапинами и легким испугом".
Правильно ли поступили посетители торгового центра и как нужно спасать людей в таких ситуациях, мы попросили рассказать Максима Штыбу, спасателя, инструктора по оказанию скорой медицинский помощи из Санкт-Петербурга. Его советы - в видео Русской службы Би-би-си.