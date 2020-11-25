Как помочь человеку, застрявшему на эскалаторе. Советы спасателя

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Как помочь человеку, застрявшему на эскалаторе. Советы спасателя

"Спасательная операция" по вызволению маленькой девочки, застрявшей на эскалаторе в торговом центре в Сочи вызвала много обсуждений и споров в соцсетях - в первую очередь, о том, правильно ли поступил прохожие.

16 ноября в торгово-развлекательном центре "МореМолл" в Сочи двухлетняя девочка подошла к краю эскалатора, запнулась и упала, после чего ее рука попала в зазор между движущейся лентой и гребенкой эскалатора. На помощь ребенку пришли посетители ТЦ. Люди остановили эскалатор и стали прыгать на транспортной ленте, пытаясь отжать ее от гребенки. В итоге руку девочки освободили. По словам родителей, она "отделалась царапинами и легким испугом".