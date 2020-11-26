Карантин в театре: когда вернется "Призрак оперы"

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Карантин в театре: когда вернется "Призрак оперы"

Из-за пандемии число безработных в Великобритании может возрасти до 2,6 млн человек, сообщил в среду министр финансов страны. Без работы уже остались очень многие, в том числе сотни тысяч актеров и работников сферы культуры.

Второй локдаун в Англии заканчивается 2 декабря, но спасет ли это театры страны? Многие из них вынуждены были закрыться или перенести премьеры на следующий год. Под ударом оказался и новый мюзикл Эндрю Ллойд Уэббера "Золушка", который должен был увидеть свет этой осенью.

Сам создатель "Призрака оперы" стал испытателем вакцины, которая, как он надеется, может спасти индустрию. Композитор призывает правительство Британии назвать дату возвращения постановок на сцены.