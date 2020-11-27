Подкаст "Что это было". Зачем Госдума включила "бешеный принтер 2.0"?

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Подкаст "Что это было". Зачем Госдума включила "бешеный принтер 2.0"?

В Госдуме рассматривают несколько законопроектов, которые вводят новые ограничения для участников протестов, НКО, журналистов и даже образовательных организаций. Зачем нужны новые запретительные инициативы и что изменится в России с их принятием - рассказывают журналисты Русской службы Би-би-си Анастасия Голубева, Владимир Дергачев и Елизавета Фохт.