Подкаст "Что это было". Зачем Госдума включила "бешеный принтер 2.0"?
Подкаст "Что это было". Зачем Госдума включила "бешеный принтер 2.0"?
В Госдуме рассматривают несколько законопроектов, которые вводят новые ограничения для участников протестов, НКО, журналистов и даже образовательных организаций. Зачем нужны новые запретительные инициативы и что изменится в России с их принятием - рассказывают журналисты Русской службы Би-би-си Анастасия Голубева, Владимир Дергачев и Елизавета Фохт.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.