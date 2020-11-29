Сетевой маркетинг: кормушка для избранных? Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Вы хотели бы найти работу в индустрии красоты со свободным графиком и доходом, исчисляемым шестизначными цифрами? Хотели бы путешествовать и проводить время со своими детьми, а зарабатывать пока спите? Хотели бы отойти от дел в тридцать лет, обеспечив себе пожизненный доход?

Именно так рекламируют себя потенциальным сотрудникам компании, использующие сетевой маркетинг. Это многомиллионная индустрия, а большая часть её оборота приходится на долю нескольких всем известных компаний. Но кому именно достаются деньги?

Журналист Элли Флинн регистрируется в качестве дистрибьютора двух крупных компаний сетевого маркетинга, чтобы выяснить, правдивы ли обещания этих работодателей, и нет ли тут какого-нибудь подвоха. В ходе расследования Элли открывается тёмная сторона этого бизнеса, где не гнушаются играть на слабостях и уязвимом положении людей, где сотрудникам промывают мозги, а сама бизнес-модель напоминает скорее незаконные финансовые пирамиды.