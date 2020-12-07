"Справку с работы не спрашивали”: кого прививают от ковида в Москве
"Справку с работы не спрашивали”: кого прививают от ковида в Москве
В начале декабря федеральные власти заявили о старте масштабной вакцинации населения "Спутником V". В Москве она началась 5 декабря.
Первыми должны были прививать врачей, учителей и других людей из группы риска. Но в очередях оказались не только они.
Русская служба Би-би-си побывала в одной из московских поликлиник, где поговорила с записавшимися на вакцинацию "Спутником V”.