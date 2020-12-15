ЛДПР - единственная партия, которая провела съезд во время пандемии. Как это было

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ЛДПР - единственная партия, которая провела съезд во время пандемии. Как это было

В Москве, несмотря на эпидемию коронавируса, прошел 32-й съезд партии ЛДПР.

Участники переизбрали высший совет партии, а Владимир Жириновский единогласным решением снова стал председателем ЛДПР.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов сходил на съезд, где послушал партийный гимн, опрокинул ручки в кабинке для голосования и, главное, узнал, зачем было собираться, несмотря на эпидемию.