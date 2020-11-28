На крыше, на станции, на насыпи. Есть ли будущее у поездов на солнечной энергии
На крыше, на станции, на насыпи. Есть ли будущее у поездов на солнечной энергии
Сети железных дорог растут по всему миру. Дизельные поезда, загрязняющие окружающую среду, выводятся из эксплуатации.
Им на смену приходят электропоезда. Но это означает постоянно растущий спрос на электроэнергию для питания сетей.
Возможно ли перевести железную дорогу на потребление энергии из возобновляемых источников? Один из самых дешевых и простых ответов - это солнечная энергия.