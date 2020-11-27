“Найду эту дверь, поцелую этот порог, на коленях доползу”. Истории тех, кто хочет вернуться в Кельбаджар
“Найду эту дверь, поцелую этот порог, на коленях доползу”. Истории тех, кто хочет вернуться в Кельбаджар
Высокогорный район Кельбаджар был захвачен армянскими вооруженными силами в 1993 году. Согласно подписанному 10 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России соглашению, Кельбаджар – один из трех районов, которые должны быть возвращены Азербайджану.
Теперь в положении беженцев оказались тысячи армян. Они были вынуждены покинуть дома в Нагорном Карабахе и районах вокруг него. Их безопасность должны обеспечить российские миротворцы.
Истории трех азербайджанских семей, покинувших Кельбаджар 26 лет назад и ждущих возвращения – в видео корреспондента Азербайджанской службы Би-би-си Гюнель Сафаровой.