“Найду эту дверь, поцелую этот порог, на коленях доползу”. Истории тех, кто хочет вернуться в Кельбаджар

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“Найду эту дверь, поцелую этот порог, на коленях доползу”. Истории тех, кто хочет вернуться в Кельбаджар

Высокогорный район Кельбаджар был захвачен армянскими вооруженными силами в 1993 году. Согласно подписанному 10 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России соглашению, Кельбаджар – один из трех районов, которые должны быть возвращены Азербайджану.

Теперь в положении беженцев оказались тысячи армян. Они были вынуждены покинуть дома в Нагорном Карабахе и районах вокруг него. Их безопасность должны обеспечить российские миротворцы.