В Беларуси прошли воскресные марши – по всей стране более двух сотен задержанных.

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В Беларуси прошли воскресные марши – по всей стране более двух сотен задержанных.

Утром в Минске и других городах Беларуси появилась военная техника, начались проблемы с мобильным интернетом, в Минске закрыли несколько станций метро. По данным лишенного в Беларуси аккредитации правозащитного центра "Вясна", по всей стране задержали более 200 человек. Некоторых из них - с применением силы и спецсредств.

Демонстранты требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что не будет руководить страной после принятия новой конституции. Он отметил, что выступает за внесение поправок в конституцию и за то, чтобы скорректировать в ней полномочия президента республики: "Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда".

26 ноября Сергей Лавров на встрече с Лукашенко подтвердил, что Россия готова его поддержать в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу.