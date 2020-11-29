В Беларуси прошли воскресные марши – по всей стране более двух сотен задержанных.
Утром в Минске и других городах Беларуси появилась военная техника, начались проблемы с мобильным интернетом, в Минске закрыли несколько станций метро. По данным лишенного в Беларуси аккредитации правозащитного центра "Вясна", по всей стране задержали более 200 человек. Некоторых из них - с применением силы и спецсредств.
Демонстранты требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что не будет руководить страной после принятия новой конституции. Он отметил, что выступает за внесение поправок в конституцию и за то, чтобы скорректировать в ней полномочия президента республики: "Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда".
26 ноября Сергей Лавров на встрече с Лукашенко подтвердил, что Россия готова его поддержать в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу.
"Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - приводит слова министра РИА Новости.