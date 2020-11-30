"Ему нужно вернуться". История музыканта, ставшего солдатом
"Ему нужно вернуться". История музыканта, ставшего солдатом
Война между Азербайджаном и Арменией завершена, но точное число погибших с обеих сторон до сих пор не известно. Многие семьи продолжают ждать своих близких.
Среди них оказался и 22-летний Согомон. Он почти окончил музыкальное училище и надеялся играть в военном оркестре.
Последний раз Согомон выходил на связь с семьей 1 октября. Его отец и сестра продолжают надеяться, что он вернется.