"Ему нужно вернуться". История музыканта, ставшего солдатом

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"Ему нужно вернуться". История музыканта, ставшего солдатом

Война между Азербайджаном и Арменией завершена, но точное число погибших с обеих сторон до сих пор не известно. Многие семьи продолжают ждать своих близких.

Среди них оказался и 22-летний Согомон. Он почти окончил музыкальное училище и надеялся играть в военном оркестре.