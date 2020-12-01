Коронавирус в России: зафиксирован новый рекорд смертности

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS Подпись к фото, Прибор для измерения кислорода в крови на пальце пациента в клинической больнице №5 в Волгограде, в которой лечат пациентов c коронавирусной инфекцией

Россия обновила рекорд смертности пациентов с коронавирусом. Число новых случаев третий день подряд превышает 26 тысяч. Эти и другие новости о Covid-19 - в обзоре Би-би-си.

Рекордная смертность

За сутки в России зарегистрировали 569 смертей пациентов с Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за время пандемии и на 201 человека больше, чем накануне.

Предыдущий антирекорд фиксировали в четверг, 26 ноября. Тогда штаб сообщал о 524 смертях. В пятницу в его статистике было 496 летальных исходов, в субботу - 510, в воскресенье - 459, в понедельник - 368. Данные штаба отличаются от тех, которые позже представляет Росстат, он регистрирует гораздо больше смертей пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в стране выявили еще 26 402 заражения коронавирусом - на четыре больше, чем накануне. В пятницу в России зарегистрировали рекордные 27 543 новых случаев. Тогда этот показатель впервые пробил отметку 27 тысяч. После этого три дня подряд суточный прирост сокращался: в субботу было 27 100 заражений, в воскресенье - 26 683, в понедельник - 26 338. Таким образом, число новых случаев третий день подряд превышает 26 тысяч.

Выписаны за сутки 24 763 пациента, общее число переболевших превысило, по данным штаба, 803 467, а число зарегистрированных заражений в России достигло 2 322 056. Число летальных исходов во вторник превысило отметку 40 тысяч - 40 464.

Накануне "Медиазона" сообщила, что с апреля по ноябрь в России на койках для коронавирусных больных умерли как минимум в два раза больше человек, чем учтено штабом. Издание утверждает, что получило доступ к данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом министерства здравоохранения России.

Согласно этим данным, с 31 марта до 22 ноября умерли 74 866 пациентов с Covid-19, а не 36 516, как указано в статистике Роспотребнадзор. При этом не учитываются те, кто умер в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, но включены летальные исход в коронавирусных больницах не от коронавируса.

Число выявленных случаев Covid-19 во всем мире ко вторнику превысило 63 млн, умерли более 1,46 млн заразившихся. На прошлой неделе впервые с сентября темпы заражения замедлились, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он объяснил это снижением числа новых случаев в Европе.

Концерт Басты проверит Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила петербургскому управлению уточнить обстоятельства того, как в городе прошел концерт рэпера Баста.

Скандал, в который вмешалась Попова, начался после публикации видео из Ледового дворца, где 27 ноября выступал этот артист. Чиновники ранее заявляли, что концерт был согласован (в отличие от выступлений рокеров Чижа и "Народного ополчения в петербургских клубах), была соблюдена допустимая норма в 50% зрителей, а на танцполе был сооружен партер с креслами.

Объяснений по поводу концерта Басты требовал депутат Госдумы Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского). Он публиковал в "Инстаграме" видео и просил ответить на вопрос, почему "тем, кто остался без работы, в долгах, кредитах" нельзя работать ночью или в торговом центре, а на концерте Басты "не были рассажены специальным образом" и не носили маски.

Сам Баста в понедельник заявил, что все требования, связанные с Covid-19, на концерте в Петербурге соблюдались, на входе выдавались маски, а в фойе были санитайзеры.

"Заполняемость зала составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря", - сказал рэпер в своем видеообращении.