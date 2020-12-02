Коронавирус в России: смертность обновляет рекорды второй день подряд

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

В России снова зафиксирован антирекорд по числу смертей пациентов с Covid-19 за сутки. Суточный прирост новых случаев при этом снижается. Заразился Алексей Кудрин, а Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с другим заболевшим. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Динамика заражений и смертей

За последние сутки зарегистрировали 589 летальных исходов, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за все время пандемии. Предыдущий был накануне - тогда умерло на 20 пациентов меньше. В четверг штаб сообщал о 524 смертях, после чего четыре дня цифры были ниже.

За сутки в России выявили еще 25 345 случаев Covid-19. Это минимум за неделю. Выписано больше - 26 882 пациентов. В прошлую среду регистрировали 23 675 заражений, в четверг этот показатель подскочил до 25 487, а в пятницу выявили рекордные 27 543 новых случаев. После этого суточный прирост три дня сокращался, во вторник немного повысился - до 26 402, а в среду оказался более чем на тысячу ниже.

Динамика заболеваемости в Москве, согласно статистике штаба, также минимальная за неделю - 5 191 заражение за сутки (как и в России, выздоровело больше - 6 575 пациентов), накануне было 6 524 новых случая, в понедельник фиксировали 6 511 заражений. В Петербурге цифры почти не изменились - 3 684 случая сейчас и 3 697 днем ранее.

За все время пандемии в России зарегистрировали 2 347 401 заражение Covid-19, 1 830 349 человек вылечились, 41 053 пациента умерли. Данные штаба по смертности значительно ниже данных Росстата.

Кудрин заболел, Матвиенко на самоизоляции

Народный артист Борис Плотников, прославившийся ролью доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года из-за коронавируса, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Среди заразившихся - председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он сообщил об этом в "Твиттере", подчеркнув, что заболевание "пока проходит сносно".

В субботу Кудрин принимал участие в заседании Общероссийского гражданского форума.

Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

Пособия меньше, и безработных меньше

В России сократилось число безработных. Речь идет только о тех, кто встал на учет. Реальная безработица выше, она высчитывается по методике Международной организации труда.

На данный момент в службах занятости зарегистрировано 3,201 млн безработных граждан. Пик пришелся на сентябрь - свыше 3,7 млн официально зарегистрированных безработных, пишут "Известия" со ссылкой на министерство труда России.

В Федерации независимых профсоюзов нашли простое объяснение, почему так произошло, несмотря на вторую волну пандемии коронавируса.

"Весной была инициатива Владимира Путина по повышению пособий по безработице. С 1 октября она прекратила свое действие", - напомнил изданию вице-президент ФНПР Александр Шершуков. По его словам, число получающих повышенное пособие, упало резко и одномоментно, а ради стандартного пособия "люди не видят смысла заниматься бюрократией".

Росстат 20 октября сообщал, что количество безработных в России - в том числе тех, кто не встал на учет на бирже труда - в сентябре снизилось по сравнению с августом и составило 4 млн 777 тысяч человек. Безработица составила 6,3%. На пике в августе она была максимальной за более чем восемь лет - 6,5%.

Украсить елку масками

На красноярской фабрике елочных игрушек "Бирюсинка" наладили выпуск шаров в защитных масках, пишет РИА Новости.

С начала недели, как только стало известно о новой коллекции, спрос на такие елочные шары резко вырос, утверждает заместитель руководителя фабрики Артем Денисович.

"Именно на них большой спрос, прямо небывалый, - заявил он. - Все узнали и теперь хотят. Выпускать будем сколько сможем. Пока порядка 100-120 штук в день".

Не до корпоративов

Большинство российских компаний - 81% - не планирует проводить корпоратив на Новый год, со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" сообщает РИА Новости.

В некоторых регионах введены запреты на корпоративы. В Москве они не запрещены - действует только ограничение по работе ресторанов и баров до 23:00.

При условии снятия коронавирусных ограничений в новогоднем корпоративе согласились бы участвовать только 47% россиян, 32% все равно бы не пошли на него, говорится в исследовании сервиса Superjob, на которое ссылается ТАСС.