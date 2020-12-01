"Мама задыхается, плачет". Кто и как помогает больным Covid-19 на Украине
На Украине, где недавно побили дневной рекорд заражаемости коронавирусом, не хватает кислородных концентраторов, говорят близкие больных, с которыми удалось пообщаться Би-би-си. Власти утверждают, что ситуация под контролем. На помощь людям, у которых серьезное поражение легких, пришли благотворительные фонды.
У матери Ольги Сабатье уровень кислорода в крови упал до 65-75%. Она больше недели ждала очереди на госпитализацию, когда дочери удалось достать кислородный концентратор и привезти его домой.
Ольге, как и нескольким другим людям, с которыми удалось поговорить Би-би-си, помогли в благотворительном фонде.
Власти Украины с октября выделили более 50 млн долларов на обеспечение аппаратами, подающими кислород, 80% коек в больницах.
По данным СНБО на 1 декабря, с начала пандемии на Украине зафиксировано более 745 тысяч случаев заболевания Covid-19.