"Мама задыхается, плачет". Кто и как помогает больным Covid-19 на Украине

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"Мама задыхается, плачет". Кто и как помогает больным Covid-19 на Украине

На Украине, где недавно побили дневной рекорд заражаемости коронавирусом, не хватает кислородных концентраторов, говорят близкие больных, с которыми удалось пообщаться Би-би-си. Власти утверждают, что ситуация под контролем. На помощь людям, у которых серьезное поражение легких, пришли благотворительные фонды.

У матери Ольги Сабатье уровень кислорода в крови упал до 65-75%. Она больше недели ждала очереди на госпитализацию, когда дочери удалось достать кислородный концентратор и привезти его домой.

Ольге, как и нескольким другим людям, с которыми удалось поговорить Би-би-си, помогли в благотворительном фонде.

Власти Украины с октября выделили более 50 млн долларов на обеспечение аппаратами, подающими кислород, 80% коек в больницах.