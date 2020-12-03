Эффективный менеджер или успешный аппаратчик? Эксперты о карьере Чубайса

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Президент России Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" Сергею Куликову из Военно-промышленной комиссии, который ранее работал в "Ростехе" и был помощником Сергея Чемезова. О дальнейшей судьбе Анатолия Чубайса Путин в среду ни слова не сказал.

В четверг Чубайс выступал в онлайн-режиме на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии и сказал, что уходит. "На конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", - сообщил он.

Директором "Роснано" 65-летний Чубайс был 12 лет, а в правительство пришел работать еще в 1991-м. При Борисе Ельцине он проводил приватизацию и был ключевой фигурой в Кремле. При Путине сначала занимался реформой электроэнергетики, потом - нанотехнологиями.

Все эти годы его фамилия была раздражителем для значительной части населения страны, а для кого-то - символом рынка и либерализма, хотя Чубайс поддерживал и Путина, и вторую войну в Чечне.

Би-би-си попросила экспертов прокомментировать, в чем, по их мнению, секрет долгой карьеры Чубайса.

Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России:

"Чубайс жив и здоров. Пусть он сам комментирует про свою судьбу".

Глеб Павловский, политолог:

"Чубайс несомненно является хорошим менеджером, [однако] этим нельзя объяснить его устойчивость в высшем истеблишменте. Чубайс уже очень давно стал символической ценностью или индикативной ценностью в кадрах российского государства.

Его сохранение или его отсутствие всегда обращало на себя внимание - уже более 25 лет. В 1990-е годы Чубайс был сохранен в правительстве при уходе Егора Гайдара именно как символическая фигура.

Потом он доказал свою полезность в 1996 году, организовав переизбрание Бориса Ельцина, и стал для либерального класса важным символом, сигнализирующим, можно или нельзя взаимодействовать с властью, и в какой степени можно. Для самого Чубайса, думаю, этой проблемы никогда не существовало.

Он всегда был готов взаимодействовать с властью - он это взаимодействие начал еще в Советском Союзе. Это очень своеобразная фигура, которую, как и, скажем, совершенно не похожего на него Владислава Суркова, нельзя определить функционально.

В чем его функция? Если его поставить на другую корпорацию, то он и там был бы полезен и эффективен. Но главное - это его политическая символическая ценность, которая означала, что альянс либеральной среды с Кремлем сохраняется. Из-за этого, думаю, в высокой степени, помимо даже личной симпатии, Путин сохранял Чубайса в верхах. Думаю, он и далее найдет ему место".

Константин Гаазе, социолог:

"Он, прежде всего, человек с питерскими политическими генами. Все остальное - уже потом.

Он из очень специфической тусовки, с очень специфическими связями. Если мы его рассматриваем как персонажа ельцинской эпохи, то все персонажи ельцинской эпохи ушли на покой - кроме [министра обороны Сергея] Шойгу. Но все-таки это исключение.

А если мы рассматриваем Чубайса как персонажа путинской эпохи, то секрет его выживания не в том, что он эффективный менеджер или успешный аппаратчик.

Он не работал госслужащим при Путине, а секрет его выживания как раз в том, что он долго был частью питерской тусовки - и до сих пор, наверное, ей является. И поэтому обсуждаются еще какие-то возможные его назначения".

Евгений Минченко, политолог:

"В первую очередь он лоббист, который умеет находить себе серьезные коалиции поддержки и партнеров.

Чубайс всегда был человеком, который состыковывает разные интересы. Это его главный ресурс. Не менеджмент, а именно умение договариваться и выстраивать лоббистские коалиции - каждый раз новые".

Константин Симонов, политолог:

"Чубайс - это один из главных российских политических парадоксов, в том числе в смысле репутации и его реальных действий. Он удивительным образом стал символом частного предпринимательства, потому что он все время выступает за рынок, за бизнес. Но ни дня не был частным предпринимателем и после каждой смены работы говорил, что уйдет в бизнес, а уходил либо на государственную службу, либо в государственные компании.

Он, конечно, был участником очень важных и значимых событий 1990-х годов, а путинская эпоха - это уже получение Чубайсом своей аппаратной ренты, которая, возможно, подходит к концу.

В 20 путинских лет он 10 лет оказывал услуги, которые потом были оценены и позволяли ему оставаться на плаву. При этом он, конечно, не был уже таким значимым игроком.

Вопрос не в том, что он какой-то уникальный менеджер. Возьмем две основные менеджерские истории, которые были им проведены в путинскую эпоху. Это РАО "ЕЭС России" и "Роснано".

Реформа электроэнергетики - это одна из очень сложных и спорных историй. Когда она начиналась, в качестве главного аргумента приводился так называемый "крест Чубайса". Чубайс настаивал, что спрос на электроэнергию фантастически вырастет, а производство начнет падать. Он говорил, что надо срочно увеличить инвестиции в генерацию, создать конкуренцию, и тогда мы обеспечим стабильное снижение цен. Больше 10 лет прошло - вырос спрос на электроэнергию? Ничего подобного. Все его планы, обещания и цифры оказались липовыми.

Можно сколько угодно рассказывать про кризис, но зачем нужны прогнозы, на основании которых реформируется отрасль, если потом они не выполняются, а нам объясняют, что все уже поделили. Тарифы на электроэнергию растут темпами, опережающими инфляцию, никакой конкуренции нет. Вместо частных инвесторов мы видим государственных игроков. Все, что было обещано, полностью провалилось.

Или "Роснано". Не так давно я пересматривал дебаты Чубайса с [оппозиционером Алексеем] Навальным 2015 года. Там Чубайс рассказывал, что он сделает. Говорил: "Я построю "Газпром" XXI века. Я буду экспортировать нанотрубок больше, чем сегодня экспортируем российского газа". Прошло пять лет - возьмите цифры и сравните. Так в чем его менеджерские таланты?

Чубайс постоянно подкидывает какие-то идеи, которые позволяют хайпануть и получить государственное финансирование. Это и реформа электроэнергетики, и "Роснано". В последнее время он лоббирует зеленую энергетику в России. Суть там такая: дайте побольше денег, а мы будем производить побольше солнечных батарей. А что с ними делать дальше? В Китай продавать? Это никого не волнует, а он продолжает этот сюжет разгонять.

Чубайс - талантливый администратор, политик, в чем-то пиарщик, но не менеджер. Что касается 1990-х - тогда он был крупным политическим игроком. Он принял участие в очень значимых событиях, особенно в 1999 году. Считается, что именно он не допустил назначения [министра путей сообщения Николая] Аксененко премьер-министром с перспективой попадания в президентское кресло. Именно Чубайсу приписывают яростное отговаривание Ельцина от этого шага. Вы помните, кто в итоге стал премьером и воспользовался этим шансом.

И 20 лет Чубайс получает плату за услуги, которые оказал в 1999 году и раньше".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Анатолий Борисович давно возглавляет "Роснано", он, собственно, создавал "Роснано". Здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе вполне естественном. Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, я вам ничего не могу сказать, потому что не располагаю такой информацией...

Почему [Путин] решил не встречаться [с Чубайсом]? Не было в графике таких планов. Не то что кто-то отказался от таких встреч. Просто таких планов не было...

Во-первых, нет какого-то четкого протокола о том, что должен обязательно быть уходящий руководитель компании, такого абсолютно протокола нет. Поймите, это абсолютно не означает, что у президента не было и нет контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону и так далее...