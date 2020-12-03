Россия впервые преодолела отметку в 28 тысяч Covid-19 за сутки

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Россия обновила антирекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом. Суточный прирост подскочил сразу на 2 800 случаев. Эти и другие новости о Covid-19 - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в стране зарегистрировали еще 28 145 заражений Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное число за время пандемии. Накануне фиксировали 25 345 новых случаев, и это был недельный минимум. Впервые число случаев превысило 28 тысяч.

Предыдущий максимум был установлен в прошлую пятницу, 27 ноября, тогда штаб сообщал о 27 543 новых случаях (и впервые была пройдена отметка в 27 тысяч). После этого суточный прирост три дня сокращался, во вторник немного повысился - до 26 402, а в среду оказался более чем на тысячу ниже. Теперь произошел новый скачок - на 2 800 случаев - до рекордного уровня.

Еще один рекорд - по числу выписанных за сутки. По данным штаба, выздоровели 29 502 человека, то есть на 1 307 больше, чем заразились. В Москве также зафиксировали максимальное за время пандемии число вылечившихся - 6 849 человек, но заразившихся больше - 7 750 новых случаев.

За последние сутки в России умерли 554 пациента с Covid-19 (73 - в Москве). До этого два дня смертность обновляла максимумы: в среду было 589 летальных исходов, во вторник - 569. Данные штаба о коронавирусной летальности отличаются от информации Росстата (они сильно ниже).

Из сводок штаба следует, что за время пандемии умерли 41 607 пациентов с коронавирусом, выздоровели 1 859 851 человек, всего было выявлено 2 375 546 заражений.

Московских старшеклассников оставили дома

В Москве для старшеклассников продлили дистанционный режим обучения до конца чертверти, то есть до новогодних каникул. Указ об этом накануне подписал мэр Сергей Собянин.

Ученики 6-11 классов учатся дома с октября. Продляя этот режим до 6 декабря, Собянин объяснял свое решение в блоге. Он писал, что дистанционное обучение стало эффективным средством профилактики распространения коронавируса, потому что школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. В этот раз Собянин ничего не стал объяснять.

Школьники в других регионах уже вернулись в классы. Министр просвещения России Сергей Кравцов в четверг сообщил, что таких регионов 12 - Красноярский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Смоленская область и другие.

Власти во время пандемии вынуждены опровергать слухи о том, что дистанционный режим учебы в школах сохранится после пандемии. Это мнение активно распространяется в родительских чатах.

Два дня назад Кравцов снова говорил, что как только будет принято решение о снятии ограничительных мер, "школа сразу вернется к традиционной системе обучения".

В Москве до 15 января действует ряд ограничений: не менее 30% сотрудников работодатели должны были перевести на удаленку, людям старшего возраста рекомендуется сидеть дома (их проездные заморозили), запрещена ночная работа ресторанов и баров. Теперь с этой датой синхронизировано и дистанционное обучение старшеклассников.

В Петебурге закрывают бары

Тем времнем в Петербурге накануне были ввыдены новые ограничения. Самым заметным стал запрет на работу ресторанов и баров с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря - это пятница - бары, кафе и рестораны должны будут закрываться в 19:00.

Число ежедневно выявляемых случаев Covid-19 в городе с каждым днем растет и постепенно приближается к отметке 4 тысячи.

Кроме того, начинает действовать 25%-ная квота для посетителей концертов и зрителей в театрах. Ранее допускалось присутствие 50% от мест в зале. На этом фоне произошел скандал с концертами рэпера Баста в Ледовом дворце, где по мнению Роспортебнадзора были нарушены коронавирусные ограничения.

В четверг Невский суд Петербурга должен рассмотреть жалобу Роспотребнадзора. Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

ФОМ: люди за отмену новогодних мероприятий

Устанавливая ограничения, власти могут опереться на социологические службы. Фонд "Общественное мнение", в частности, в четверг представил итоги опроса, согласно которому 75% россиян считают "скорее правильным" решением отмену новогодних мероприятий и гуляний.

Если верить результатам исследования, свою точку зрения охотнее объясняли те, кто поддерживает ограничения (75% против 20%). Это поможет снизить число заболевших и остановить эпидемию, сказали они, ведь заболеваемость растет, а на гуляниях будет много людей.

"Чтобы зараза не разлезалась", - цитирует ФОМ один из вариантов ответа на свой открытый вопрос.

Это Новый год, отмечать его - давняя традиция, отмена новогодних мероприятий бессмысленна и бесполезна, сказали немногочисленные (согласно данным ФОМ) скептики.