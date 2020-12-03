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Нона Гаприндашвили: правда и мифы о мире шахмат

Как выглядит реальная карьера в шахматах? Сериал Netflix "Ход Королевы" рассказывает о талантливой американской шахматистке и ее пути к успеху. Среди вымышленных героев есть и один настоящий - советская чемпионка мира Нона Гаприндашвили. В фильме она упоминается, как "чемпионка, никогда не игравшая против мужчин".