Как найти любовь онлайн и не попасться на удочку мошенников. Документальный фильм Би-би-си

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Рой встретил на сайте знакомств молодую женщину и решил, что нашел любовь всей своей жизни. Но она оказалась мошенницей и выманила у него 100 000 фунтов. Эта женщина - одна из целой сети брачных аферистов, которые создают фейковые профили на сайтах знакомств и разводят своих жертв на деньги.

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Как уберечь свое сердце и кошелек, когда ищешь любовь в сети - в документальном фильме Би-би-си.