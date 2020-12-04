Подкаст "Что это было". В чем виноват Чубайс?

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Подкаст "Что это было". В чем виноват Чубайс?

Анатолий Чубайс покинул пост главы "Роснано", который он занимал с 2011 года. Он был одним из самых ярких чиновников ельцинской России, его фамилия стала нарицательной, а фраза "Во всем виноват Чубайс" - крылатой. Журналисты Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская и Владимир Дергачев рассказывают, чем именно запомнился Анатолий Чубайс.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.