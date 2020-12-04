В Пуэрто-Рико рухнул телескоп Аресибо. Видео
В Пуэрто-Рико рухнул телескоп Аресибо. Видео
Телескоп, расположенный в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико рухнул после 57 лет службы.
Он прекратил работу еще в августе этого года. Тогда у него впервые оборвался трос. А 2 декабря он рухнул окончательно.
Он работал с 1963 года и использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и наблюдений за объектами Солнечной системы. Из-за эффектной конструкции, телескоп был популярен в кино. Он появлялся в бондиане, фильмах "Особь" и "Контакт" и сериале "Секретные материалы".