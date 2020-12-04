В Пуэрто-Рико рухнул телескоп Аресибо. Видео

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В Пуэрто-Рико рухнул телескоп Аресибо. Видео

Телескоп, расположенный в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико рухнул после 57 лет службы.

Он прекратил работу еще в августе этого года. Тогда у него впервые оборвался трос. А 2 декабря он рухнул окончательно.