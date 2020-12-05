Куршевель или Сочи? Где катаются на лыжах в эпоху Covid
Куршевель или Сочи? Где катаются на лыжах в эпоху Covid
Из-за пандемии Covid в большинстве европейских стран горнолыжные курорты будут закрыты по меньшей мере до середины января 2021 года.
Открывают свои склоны лишь немногие – например, Швейцария. Но власти Франции уже пригрозили не пускать своих граждан кататься на лыжах за рубеж.
Почему так получилось и куда могут съездить покататься любители горнолыжного отдыха из России?
Об этом Русская служба Би-би-си побеседовала с владельцами австрийского турагентства "AlpLux" Сергеем и Ириной Парфеновыми и с журналистом и заядлым горнолыжником Максимом Федоровым.