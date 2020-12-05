Куршевель или Сочи? Где катаются на лыжах в эпоху Covid

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Куршевель или Сочи? Где катаются на лыжах в эпоху Covid

Из-за пандемии Covid в большинстве европейских стран горнолыжные курорты будут закрыты по меньшей мере до середины января 2021 года.

Открывают свои склоны лишь немногие – например, Швейцария. Но власти Франции уже пригрозили не пускать своих граждан кататься на лыжах за рубеж.

Почему так получилось и куда могут съездить покататься любители горнолыжного отдыха из России?