В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером

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В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером

В Латвийском университете естественных наук и технологий создали прототип робота, который распознает сорняки при помощи нейронной сети и уничтожает их лазером.

"Роби" пока не может конкурировать с сельскохозяйственной химией по эффективности обработки земли. Зато он наносит меньший вред окружающей среде.

Проект финансируется Европейским союзом, а все результаты будут опубликованы в свободном доступе. Любой желающий - даже вы - сможет использовать их в своем бизнесе или стартапе.