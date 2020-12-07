В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером
В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером
В Латвийском университете естественных наук и технологий создали прототип робота, который распознает сорняки при помощи нейронной сети и уничтожает их лазером.
"Роби" пока не может конкурировать с сельскохозяйственной химией по эффективности обработки земли. Зато он наносит меньший вред окружающей среде.
Проект финансируется Европейским союзом, а все результаты будут опубликованы в свободном доступе. Любой желающий - даже вы - сможет использовать их в своем бизнесе или стартапе.
Автор: Алексей Гусев