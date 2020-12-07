Пожар с салютом: в Ростове-на-Дону сгорел павильон с пиротехникой

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Пожар с салютом: в Ростове-на-Дону сгорел павильон с пиротехникой

Неожиданный салют прогремел рано утром в Ростове-на-Дону. В двухэтажном торговом павильоне пиротехники на местном рынке вспыхнул пожар и фейерверки стали взрываться.

Салют продолжался всего несколько минут, но этого хватило, чтобы огонь быстро распространился. Чтобы потушить пожар потребовалось несколько часов и сотни пожарных. О пострадавших не сообщается.