Пожар с салютом: в Ростове-на-Дону сгорел павильон с пиротехникой
Пожар с салютом: в Ростове-на-Дону сгорел павильон с пиротехникой
Неожиданный салют прогремел рано утром в Ростове-на-Дону. В двухэтажном торговом павильоне пиротехники на местном рынке вспыхнул пожар и фейерверки стали взрываться.
Салют продолжался всего несколько минут, но этого хватило, чтобы огонь быстро распространился. Чтобы потушить пожар потребовалось несколько часов и сотни пожарных. О пострадавших не сообщается.
По предварительной версии к пожару, привела неисправная проводка.