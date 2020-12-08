"Пашинян, уходи!" В Армении с новой силой вспыхнули протесты
"Пашинян, уходи!" В Армении с новой силой вспыхнули протесты
В Армении продолжаются протесты из-за мирного соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе. Оппозиция поставила премьер-министру страны Николу Пашиняну ультиматум: оставить пост до полудня 8 декабря. Этого не произошло.
В ответ оппозиция грозит начать акции гражданского неповиновения и самостоятельно сместить Пашиняна. Противники премьера выступают против передачи Азербайджану части территорий Нагорного Карабаха, которые ранее были под контролем Армении.