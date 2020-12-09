"Постельный протест" в Стамбуле: акция против домашнего насилия

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"Постельный протест" в Стамбуле: акция против домашнего насилия

Художница-акционистка Сайна Солейманпур устроила перформанс посреди одной из самых оживленных улиц Стамбула, чтобы привлечь внимание к теме домашнего насилия.

Эта проблема обострилась в Турции и других странах из-за изоляционных мер, связанных с пандемией.