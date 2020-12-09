"Постельный протест" в Стамбуле: акция против домашнего насилия
"Постельный протест" в Стамбуле: акция против домашнего насилия
Художница-акционистка Сайна Солейманпур устроила перформанс посреди одной из самых оживленных улиц Стамбула, чтобы привлечь внимание к теме домашнего насилия.
Эта проблема обострилась в Турции и других странах из-за изоляционных мер, связанных с пандемией.
По данным ООН, в 2019 году были убиты 474 женщины, в основном мужьями, партнерами и родственниками. Это самый высокий показатель за десятилетие.