Шекспир привился от Covid: в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса
Шекспир привился от Covid: в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса
Великобритания - первой западных стран - начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.
Первыми привитыми стали 90-летняя Маргарет Кинан и 81-летний Уильям Шекспир.
Вакцинация в Британии будет бесплатной, но прививки будут предлагать не всем и не сразу. Сначала вакцинируют тех, кому за 80 лет и кто живет или работает в домах престарелых, а также врачей и медработников.
Дальше на прививку будут приглашать исходя из возраста и наличия заболеваний, увеличивающих риск смерти от Covid.