Шекспир привился от Covid: в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса

Вакцинация в Британии будет бесплатной, но прививки будут предлагать не всем и не сразу. Сначала вакцинируют тех, кому за 80 лет и кто живет или работает в домах престарелых, а также врачей и медработников.