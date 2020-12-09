Спасение обезьян в колумбийской Амазонии
Спасение обезьян в колумбийской Амазонии
В заповеднике в колумийской Амазонии нашли прибежище осиротевшие животные - редкие шерстистые обезьяны и саймири - беличьи обезьяны.
Их реабилитацией уже много лет занимается руководитель заповедника Джон Хайро Васкес. Многим приматам он заменил родителей, которые стали жертвами браконьеров. В колумбийской Амазонии до сих пор охотятся на обезьян из-за их ценного мяса и меха. А осиротевших детенышей продают на черном рынке в качестве домашних животных.
Джон Хайро рассказывает о дружбе с животными и о работе с местными племенами - в видео Русской службы Би-би-си.