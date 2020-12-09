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Спасение обезьян в колумбийской Амазонии

Их реабилитацией уже много лет занимается руководитель заповедника Джон Хайро Васкес. Многим приматам он заменил родителей, которые стали жертвами браконьеров. В колумбийской Амазонии до сих пор охотятся на обезьян из-за их ценного мяса и меха. А осиротевших детенышей продают на черном рынке в качестве домашних животных.