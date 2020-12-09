Подкаст "Что это было". Кого и как прививают от коронавируса в России

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Подкаст "Что это было". Кого и как прививают от коронавируса в России

Российские власти объявили о начале широкомасштабной кампании вакцинации "Спутником V": в Москве сделать прививку от Covid-19 можно с 5 декабря, но ажиотажного спроса на процедуру нет. В большинство же других регионов вакцина пока не поступила. Где, кого и как прививают в первые дни вакцинации – разбираются журналисты Русской службы Би-би-си Мария Киселева и Ольга Шамина.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.