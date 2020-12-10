Зачем жирафу на другую сторону озера?
Зачем жирафу на другую сторону озера?
В Кении проходит операция по спасению жирафов.
В 2011 году в рамках программы по восстановлению популяции восемь животных поселили на полуостров в районе Барино. Но вода в озере постепенно поднималась и образовался новый остров, на котором остались жирафы.
Организация Save Giraffe Now вместе с местным населением и правительством организовало операцию по перевозу жирафов в заповедник Руко. Они столкнулись с непростой задачей - научить жирафов плавать на лодке.