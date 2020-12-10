Парад vs протест: Баку и Ереван после соглашения о перемирии
Парад vs протест: Баку и Ереван после соглашения о перемирии
В Баку прошел военный парад в честь окончания войны в Нагорном Карабахе. Присутствовал в том числе и президент Турции Реджеп Эрдоган.
В параде приняли участие более трех тысяч военных и техника, в том числе захваченная во время боевых действий.
В результате мирного соглашения Азербайджан получил часть Карабаха, которую ранее контролировала Армения. Такой исход в Азербайджане расценили как победу. В Армении многие называют его капитуляцией.