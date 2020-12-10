Путин высказался о деле журналиста Ивана Сафронова. Что не так?

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Путин высказался о деле журналиста Ивана Сафронова. Что не так?

Известный журналист Иван Сафронов уже почти полгода сидит в СИЗО по обвинению в госизмене. Сегодня президент России Владимир Путин впервые высказался о резонансном деле.

По словам президента, обвинение против Сафронова связано с тем временем, когда он уже перешел на работу в госкорпорацию Роскосмос.

В самом Роскосмосе неоднократно говорили, что дело относится к более раннему периоду.

В госкорпорации Сафронов проработал меньше двух месяцев, а журналистом около 10 лет.

С июля 2020 года Иван Сафронов содержится в СИЗО "Лефортово".