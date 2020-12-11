“Мы на грани банкротства”: как проходят рейды по барам Петербурга

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“Мы на грани банкротства”: как проходят рейды по барам Петербурга

В ночь на 9 декабря в центре Санкт-Петербурга прошли рейды по барам. Одним из них стал бар Commode. Кадры из камер видеонаблюдения записали, как силовики дубинками избивали людей, лежащих на полу. По итогам рейда Следственный комитет России завел два уголовных дела.

В Санкт-Петербурге раннее ввели ограничения по времени работы баров и ресторанов из-за коронавируса, в новогодние праздники заведениям придется полностью закрыться. Десятки владельцев баров и кафе просят власти пересмотреть это решение, ссылаясь на тяжелое финансовое состояние своего бизнеса. Хозяева некоторых кафе отказываются прекращать работу в знак протеста.