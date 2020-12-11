Подкаст "Что это было". Кто и почему не доверяет российской вакцине?

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Подкаст "Что это было". Кто и почему не доверяет российской вакцине?

В России прививку вакциной от ковида "Спутник V" получили уже десятки тысяч человек. Но у научного сообщества осталось много вопросов к этому препарату. На чем основано недоверие к "Спутнику" - разбирается корреспондент Русской службы Би-би-си по вопросам науки Николай Воронин.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.