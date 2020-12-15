Киану Ривз исполнил одну из ключевых ролей в новой игре "Киберпанк 2077".
Киану Ривз исполнил одну из ключевых ролей в новой игре "Киберпанк 2077".
Киану Ривз исполнил одну из ключевых ролей в новой игре "Киберпанк 2077" при помощи технологии захвата движения. И рассказал об этом в интервью Би-би-си.
Пост-апокалиптический мир, вживленные чипы, вы – наемный убийца, один из ваших приятелей – Джонни Силверхенд с бионическими руками в исполнении Киану Ривза, а мир вокруг полон опасностей. Очевидно, что дела ваши в игре "Киберпанк 2077" идут неважно.
Киану Ривз в интервью Стеффану Пауэллу рассуждает о гейминге, оптимизме-2021 и своей роли.