Полное солнечное затмение в аргентинской Патагонии

На смотровой площадке в аргентинской провинции Неукен собрались астрономы и любители наблюдать за звездным небом. В течение 24 минут Луна проходила перед солнечным диском и на две с небольшим минуты полностью затмила Солнце.

При том, что частичные солнечные затмения могут происходить до пяти раз в год, полное случается лишь раз в полтора года. Кроме Аргентины и Чили, в этот раз его можно было также наблюдать в некоторых странах Южной Америки, Африки и в Антарктиде. В России его не было видно совсем.