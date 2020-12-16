Из пасти крокодила в сыщики. Пес из Флориды стал помощником шерифа

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Из пасти крокодила в сыщики. Пес из Флориды стал помощником шерифа

Видео чудесного спасения щенка по имени Ганнер из пасти крокодила во Флориде собрало миллионы просмотров в соцсетях.

Этот случай произвел огромное впечатление на окружного шерифа. Он удостоил щенка звания "пес-помощник шерифа" за его стойкость и храбрость.