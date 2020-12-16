Из пасти крокодила в сыщики. Пес из Флориды стал помощником шерифа
Из пасти крокодила в сыщики. Пес из Флориды стал помощником шерифа
Видео чудесного спасения щенка по имени Ганнер из пасти крокодила во Флориде собрало миллионы просмотров в соцсетях.
Этот случай произвел огромное впечатление на окружного шерифа. Он удостоил щенка звания "пес-помощник шерифа" за его стойкость и храбрость.
И теперь пятимесячный спаниель принят на службу в округе Ли, штат Флорида. Пес будет помогать обучать детей и подростков правилам безопасности.