Подкаст "Американский пирог". Долгое прощание
Подкаст "Американский пирог". Долгое прощание
Несмотря на упорное сопротивление действующего президента Дональда Трампа, по-прежнему отказывающегося признать поражение на выборах, в вопросе об их итогах поставлена последняя формальная точка - на этой неделе состоялось голосование Коллегии выборщиков, и победителем объявлен Джо Байден.
В финальном выпуске подкаста “Американский пирог” его ведущая Лиза Фохт вместе с журналистами Русской службы Би-би-си Севой Бойко и Сергеем Горяшко возвращаются к самым ярким моментам прошедшей президентской кампании, объясняют, почему у Трампа не получилось оспорить итоги голосования, и обсуждают будущее американской политической системы.
Подкаст "Американский пирог" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.