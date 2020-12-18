Подкаст "Американский пирог". Долгое прощание

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Подкаст "Американский пирог". Долгое прощание

Несмотря на упорное сопротивление действующего президента Дональда Трампа, по-прежнему отказывающегося признать поражение на выборах, в вопросе об их итогах поставлена последняя формальная точка - на этой неделе состоялось голосование Коллегии выборщиков, и победителем объявлен Джо Байден.

В финальном выпуске подкаста “Американский пирог” его ведущая Лиза Фохт вместе с журналистами Русской службы Би-би-си Севой Бойко и Сергеем Горяшко возвращаются к самым ярким моментам прошедшей президентской кампании, объясняют, почему у Трампа не получилось оспорить итоги голосования, и обсуждают будущее американской политической системы.