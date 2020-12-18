Подкаст "Что это было". Почему Путин так много говорил о Навальном?

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Подкаст "Что это было". Почему Путин так много говорил о Навальном?

Авторы совместного расследования Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel утверждают, что кадровые сотрудники ФСБ следили за Алексеем Навальным по меньшей мере в течение трех последних лет и в 2020 году пытались отравить его "Новичком". Сам оппозиционер настаивает, что за покушением на него стоит лично Владимир Путин, а президент Путин говорит, что за расследованием стоят западные спецслужбы. Обсуждаем заочный диалог Путина и Навального с корреспондентами Русской службы Би-би-си Петром Козловым и Сергеем Горяшко.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.