Антидепрессанты: рецепт на убийство? Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В одной только Великобритании в год выписывается более 40 миллионов рецептов на антидепрессанты класса СИОЗС. Мало кто из пациентов знает о редких побочных эффектах, которые возникают в единичных случаях, но которые потенциально могут привести к психозу, агрессии и даже убийству.

В 2012 году Джеймс Холмс пришел в переполненный кинотеатр на премьеру фильма о Бетмене, и открыл огонь по зрителям, убив 12 человек и ранив еще 70. Перед этим он несколько месяцев принимал антидепрессанты. Суд отказался рассматривать версию, что прием этих лекарств мог повлиять на его поведение и привести к убийству. Однако съемочная группа нашла еще несколько похожих случаев. Может ли рецепт на антидепрессанты стать рецептом на убийство?