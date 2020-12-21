В тюрьму за стрим: судьба журналистки в самой опасной для прессы стране Европы

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

В тюрьму за стрим: судьба журналистки в самой опасной для прессы стране Европы

Белорусская журналистка Екатерина Андреева, работающая на польский телеканал "Белсат", оказалась в тюрьме за трансляцию разгона акции на "Площади Перемен" в Минске. Ей грозит до 3 лет лишения свободы. Екатерину и оператора Дарью Чульцову задержали 15 ноября, выломав дверь в квартире, откуда они вели трансляцию.

В июне 2020 бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что акции протеста в Беларуси координируются и организуются с помощью стримов журналистов. В июле президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ: "Что это за отношение к стране? "Би-би-си", "Свобода", "Свободная Европа" и так далее... Стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите?".