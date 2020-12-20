Как прошел "Марш народного трибунала" в Беларуси
Как прошел "Марш народного трибунала" в Беларуси
В воскресенье 20 декабря ставшие уже традиционными протестные прогулки белорусов, были названы "Маршем народного трибунала". В Минске в этот день было задержано около 100 человек.
Люди по всей стране выходили на улицы своих районов и гуляли колоннами, а в польском Белостоке даже искупались в проруби в поддержку протестующих.
Власть ответила им автопробегом "За единую Беларусь!" и колонной новеньких тракторов Минского тракторного завода.