Виски в обшивке: как ремонт дома времен сухого закона обернулся неожиданной находкой
Виски в обшивке: как ремонт дома времен сухого закона обернулся неожиданной находкой
В США пара ремонтировала дом и нашла тайник, в котором хранились тщательно упакованные бутылки с виски времен сухого закона.
По слухам, первым владельцем дома был бутлегер. Теперь этому есть подтверждение.
Каждая бутылка может стоить около 1200 долларов. Пока удалось обнаружить 66 бутылок.
Пара планирует сделать стеклянный пол над тайником, тем самым сохранить историю дома.